Samanta Togni e Mario Russo, luna di miele finita. Lei: "Torno in Italia con il mio uomo discolo"

Luna di miele terminata per Samanta Togni e Mario Russo. La ballerina professionista di Terni, già protagonista di Ballando con le Stelle, e il chirurgo, tornano in Italia. Samanta pubblica sulle Instastories del suo profilo Instagram il video della partenza dalla baita in Lapponia. Il marito trasporta i bagagli spingendo una slitta e lei lo prende un po' in giro, scrivendo sul video "il mio uomo discolo". "Vai, vai, fa vedere come trasportiamo le valigie", dice. Per i due novelli sposi è stato un viaggio di nozze da sogno tra aurora boreale, corse con la slitta trainata dai cani e passeggiate a cavallo sotto la neve.

