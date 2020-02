Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro si commuove per la lettera della madre su Clizia. Ecco cosa ha scritto

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro si commuove per la lettera della mamma che "benedice" la sua storia con Clizia Incorvaia. Dopo alcune frasi che avevano scosso la coppia, a seguito dell'entrata dei genitori di Paolo nella casa, è arrivata la lettera che ha appianato la tensione che si era creata tra la madre e i due giovani. Paolo Ciavarro aveva deciso imperterrito di andare avanti e non ascoltare la madre, che gli aveva detto di non ritenere Clizia adatta a lui in quanto "sta vivendo un altro momento della sua vita", rispetto a quello del figlio. Nella puntata di oggi, 21 febbraio 2020, invece, parole al miele e l'incoraggiamento a vivere i suoi sentimenti.



Guarda anche: Grande Fratello vip 4, Clizia Incorvaia va fuori di seno durante la doccia