Grande Fratello Vip, Pago e Licia in nomination: il pronostico è per il cantante, ma i social votano Licia

Grande Fratello Vip, sale l'attesa per il verdetto su chi tra Pago e Licia Nunez, oggi in nomination, dovrà lasciare la casa. Nella puntata di questa sera, venerdì 21 febbraio 2020, la sfida tra uno dei favoriti per la vittoria finale, Pago, che il pronostico dei bookmaker vede vincitore a quota 5, e Licia, considerata molto debole in quanto a probabilità di arrivare in fondo al reality di Canale 5 (la sua vittoria è pagata a 35). Ma sui social network, in questi giorni, sembra proprio quest'ultima a godere dei favori del grande pubblico e così, dopo l'eliminazione di Serena Enardu, potrebbe esserci un nuovo colpo di scena.