Tour Achille Lauro, date e città dei concerti. "Dopo la crocifissione torno oltre gli schemi della sessualità"

L'aveva promesso con foto e video shock e alle ore 16 in punto del 21 febbraio, Achille Lauro ha svelato le date dei suoi nuovi live. "Torno a suonare dal vivo - scrive - Vi presento il mio alter ego Achille Idol immortale, ritornato dalla vecchia vita e benedetto da Dio". Questo il post che accompagna una foto del cantautore, con tanto di croce d'oro, e che annuncia l'apertura della vendita dei biglietti dei concerti 2020. Diverse le date in calendario, tutte il prossimo autunno. Si comincia il 17 ottobre a Milano (Lorezini District), due giorni dopo Achille Lauro sarà a Torino, per l'esattezza a Venaria Reale (Teatro della Concordia), il 22 ottobre a Cesena (Carisport) e il 24 alla Casa della Musica Federico I di Napoli. La Tuscany Hall di Firenze ospiterà il concerto del 28, mentre viene raddoppiata la già annunciata data romana del 31: al Palazzo dello Sport spettacolo anche il 30.

“Achille Idol Immortale - spiega l'annuncio del tour - icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego di Achille Lauro torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità". L'avviso è perenterio: "I live di Achille Lauro non saranno semplici concerti musicali, ma vere e proprie performance artistiche e teatrali: luci, suoni, scenografie, costumi e performance per un live ispirato alle più grandi produzioni internazionali". Ancora: "Sul Palco dell’Ariston ha rotto ogni schema dello spettacolo musicale, con le sue performance dirompenti e spettacolari ma si trattava solo di un assaggio di quello che accadrà durante i suoi live". Gli organizzatori puntualizzano anche che la disponibilità di biglietti (tra i 29 e i 60 euro) è limitata. Non è escluso che altre date vengano aggiunte in seguito, anche in considerazione dell'andamento della prevendita.

Giuseppe Silvestri