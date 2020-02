Tik Tok, Eurochocolate lancia il profilo per gli amanti della cioccolata. Al via le selezioni per la gestione

Tik Tok, Eurochocolate lancia il profilo per gli amanti della cioccolata. Al via le selezioni per individuare tre teenager ai quali verrà affidata la gestione, a partire dal 15 marzo 2020 quando verrà pubblicato il primo video. In vista della XXVII edizione di Eurochocolate, in programma a Perugia dal 16 al 25 ottobre 2020, Eurochocolate lancia quindi la call Tik Ciock, rivolta ai teenager con età compresa tra i 16 ed i 18 anni, residenti nel comune di Perugia. Le candidature possono essere inviate entro il 29 Febbraio 2020 a tikciock@eurochocolate.com indicando il proprio profilo Tik Tok, che verrà valutato per poi procedere a eventuali approfondimenti da parte del team marketing e comunicazione di Eurochocolate.