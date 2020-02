Ascolti tv, Don Matteo 12 vince ancora e sfiora i 6 milioni

Serata trionfale, giovedì 20 febbraio, per Don Matteo 12. I due episodi in onda su Rai 1 sono stati visti da 5.840.000 spettatori, pari a uno share del 26.5%. Sbaragliata, come sempre, la concorrenza. Nella classifica degli ascolti, il secondo posto è stato per Canale 5 che, con Mamma o Papà?, ha raccolto 2.158.000 spettatori (share 10.2%); terza piazza per Le Iene Show su Italia 1 con 1.438.000 spettatori e uno share dell'8.8%; quarto posto per la partita di Europa League Roma-Gent su Tv8 con 1.329.000 spettatori e il 5.3% di share.

Sotto la soglia del milione di telespettatori tutti gli altri programmi trasmessi in prima serata: Passengers su Rai 2 ha attratto 881.000 spettatori (share 3.9%), Skianto con Filippo Timi Rai3 ha raccolto appena 286.000 spettatori (share 1.2%). La sfida dei talk show è stata vinta da Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4 con 967.000 spettatori (share 5.4%) su PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7 che si è fermato a 783.000 spettatori e al 4.4% di share.