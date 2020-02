Elettra Lamborghini come era da piccola? Una foto svela: lo sguardo era già molto furbo

Come era Elettra Lamborghini da piccola? La curiosità di fan e follower viene soddisfatta da una fotografia pubblicata sulle Instastories della cantante ereditiera. Un'immagine che paragona una foto di diciotto anni fa ad una attuale, lo sguardo è lo stesso di allora, così come il sorriso. Elettra Lamborghini in questi giorni sta girando l'Italia per promuovere il suo disco e ovunque è accolta con grande affetto ed entusiasmo. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo la sua popolarità è cresciuta in maniera esponenziale. Su Instagram ha raggiunto i 5,2 milioni di seguaci e ogni suo post social viene seguito con grande attenzione, ottenendo migliaia di like e commenti su commenti.

