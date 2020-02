Asia Argento a letto per 50 giorni dopo Pechino Express. Posta foto con pancia e tutore ma c'è una sorpresa

Asia Argento costretta a 50 giorni di letto per l'infortunio a Pechino Express. Attrice, cantante, sceneggiatrice, Asia Argento è una che non si perde mai d'animo. Su Instagram posta le foto di quei giorni e scrive: "Dopo essermi rotta il ginocchio e il pollice il 29 ottobre a Pechino Express ho passato più di 50 giorni di letto. Pensavo di diventare matta. Per fortuna il mio amico @beatsbyholly mi ha mandato 40 tracce, dalle quali ho estratto 14 nuove canzoni, tutte scritte e registrate nel mio letto. Per questo il mio nuovo album si chiamerà Music From my Bed. Grazie alle pochissime persone che mi sono state vicino durante quelle giornate interminabili". Pronti al lancio del suo nuovo disco, dunque.