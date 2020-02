Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi. Asia Valente a rischio squalifica?

Torna oggi, venerdì 21 febbraio 2020, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ecco alcune anticipazioni del programma condotto da Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo come opinionisti. In prima serata su Canale 5, dalle 21.40, ci sarà il duello tra Pago e Licia, entrambi finiti in nomination. Al centro della puntata anche i primi giorni delle tre nuove concorrenti, entrate lunedì scorso: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente, potenziali concorrenti. Asia Valente, tuttavia, secondo alcuni rumors, rischia la squalifica per aver raccontato del litigio tra Morgan e Bugo a Sanremo. Nell'ultima puntata, inoltre, c'è stata l'esplosione di Antonella Elia che accusa tutti: “Fate share sul mio dolore”, mentre Andrea Montovoli ha rivelato di essere stato in carcere. Intanto nella casa è entrata anche Patrizia Rossetti, attrice di teatro e conduttrice televisiva.