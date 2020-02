Il paradiso delle signore, anticipazione choc: Giuseppe Amato si è rifatto una famiglia in Germania

Al Paradiso delle signore puntata choc. Salvatore Amato (Emanuel Caserio) torna dalla Germania, dove è andato per cercare il padre che da una prima notizia sembrava fosse in carcere, con una notizia devastante per la sua famiglia.

La fiction di Rai1, che registra ogni giorno ascolti record, regala un nuovo colpo di scena. Giuseppe Amato, emigrato in Germania, da tempo non dava più notizie alla famiglia e la ricerca di Salvatore ha fatto scoprire la verità.

Giuseppe non è in carcere, ma non è neppure morto come davano le prime anticipazioni. Bensì si è rifatto una famiglia. Una notizia che Salvatore dovrà dare alla madre Agnese (Antonella Attili). E per starle vicino torneranno anche il figlio Antonio (Giulio Corso) con la moglie Elena (Giulia Petrungaro).