Achille Lauro shock, diventa Gesù Cristo in braccio alla Madonna (Elena d'Amario): la Pietà per il nuovo tour

Achille Lauro come Gesù Cristo, abbandonato seminudo tra le braccia della Madonna, interpretata nella circostanza dalla ballerina Elena d'Amario. Ai piedi dei due un lupo. E' l'ultima clamorosa provocazione del cantautore che per annunciare il suo nuovo tour, pubblica sui profili social una performance shock, sullo stile di quelle presentate sul palco del settantesimo Festival di Sanremo, quando l'artista ha impersonato San Francesco, David Bowie, la marchesa Casati Stampa e la regina Elisabetta I Tudor. Stavolta Achille Lauro diventa addirittura il Cristo morto. La performance si ispira platealmente alla Pietà di Michelangelo Buonarroti, la splendida statua esposta nella chiesa di San Pietro, in Vaticano. L'artista pubblica un breve video sul suo profilo Instagram, sottofondo la Toccata e fuga in re minore di Bach, e una foto su facebook. Le immagini sono accompagnate dal lungo post che segue.

“Il mio tempo è compiuto.

Quello che sono stato non sarò più.

Quello che ero morirà con me.

Ho vissuto chiedendo aiuto attraverso le mie preghiere.

Le mie preghiere sono diventate poesie.

Le mie poesie sono diventate canzoni.

Le mie canzoni sono diventate opere che, come passi di un vangelo, inneggiano all’essere liberi.

Non è più tempo di sopravvivere come una volta.

È tempo di morire ora per rinascere in una nuova identità.

Il mio alter ego o il mio vero Io.

Il mio peggior nemico.

Il mio miglior amico.

Colui che già una volta mi ha chiesto aiuto.

Colui nel quale invece ho trovato la mia salvezza.

Oggi rinasce con me.

Gli ho fatto una croce in fronte perché dio è stato buono con noi.

L’ho ricoperto di glitter, perché tornasse a splendere di luce propria.

Gli ho ripetuto quelle vecchie parole:

“Dio disse: è il momento di risorgere su questo palco’”.

ACHILLE IDOL - IMMORTALE.

IL TOUR.

DOMANI.

