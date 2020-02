Vasco Rossi da Los Angeles annuncia via Instagram: "C'è una nuova canzone nell'aria"

Vasco Rossi annuncia: ho scritto una nuova canzone. Il rocker come al solito utilizza i social per parlare direttamente con i suoi milioni di fan. Su Instagram pubblica una sua foto e annuncia: "In attesa che comincino le prove a Rimini, qui a Los Angeles per me è ossigeno puro. Libertà e creatività. Lo Speak Easy non è una semplice sala d’incisione ma un laboratorio di idee e di creatività. Un gruppo di lavoro con i quali ho messo le basi di molte canzoni, sono parecchi anni ormai. E una l’ho appena scritta. Una nuova canzone... è pronta per… Durante i miei allena-menti “in salita”, cerco di distrarmi un po'... e vago con la mente, immagino. Scrivo, riscrivo e... alla fine ve lo dico ad alta voce! C’è una nuova canzone nell’aria".

