Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese favorito. Calano quotazioni di Pago e Antonella Elia, sale Ciavarro

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2020? Secondo le quotazioni dei bookmakers al momento Patrick Ray Pugliese non ha rivali e intanto Paolo Ciavarro supera Antonella Elia. E' Agipronews ad aggiornare le quote di stanleybet.it che sta accettando giocate sulle possibilità di vittoria dei concorrenti in gara. Pugliese è da solo in vetta nella classifica dei vincenti: 2,75. Balzo in avanti anche per Adriana Volpe che passa da 13 a 4,50. Brutte notizie per Pago, l’ingresso di Serena Enardu non gli ha fatto bene, il cantante sardo si è chiuso ed ha smesso di essere tra i preferiti della casa e anche il pubblico ora non fa più il tifo per lui, anche se ora sembrano più concrete le possibilità di un matrimonio. Da super favorito ora Pago deve condividere il terzo posto sulla classifica del vincente con Paolo Ciavarro a 5, mentre la sua dolce fidanzata Clizia Incorvaia è ora a 10. Crollo di Antonella Elia che continua a litigare con tutti gli inquilini, sbugiardata in diretta da Alfonso Signorini dopo l’accusa infondata di essere stata spintonata da Patrick, sprofonda anche nelle quote e ora è a 7,50. In nomination Fabio Testi e Licia Nunez. L’attore 78enne lunedì scorso ha superato il televoto con il 67% dei consensi, ma guardando le quote è l’ultimo nelle preferenze sul vincente a 50 volte la posta, mentre la Nunez potrebbe avere più possibilità a 35 volte la posta.

