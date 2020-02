Il Paradiso delle signore, anticipazioni: tornano Antonio Amato ed Elena ma solo per poche puntate

Tanti colpi di scena nelle puntate della soap di Rai 1 "Il paradiso delle signore" in onda l'ultima settimana di febbraio.

Lunedì 24 sarà particolarmente ricca, con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che comunicherà ai figli la notizia che la Banca Guarnieri sta per chiudere.

Invece a casa Amato tornano inaspettatamente Antonio ed Elena (Giulio Corso e Giulia Petrungaro). I due personaggi, che sembrava non facessero parte della quarta stagione, tornano per aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) a dire alla madre Agnese (Antonella Attili) la triste verità sul marito Giuseppe. Resteranno però solo per poche puntate.

Al momento non è invece previsto un rientro di Tina Amato (Neva Leoni). L'attrice aveva risposto su Instagram ai tanti affezionati che la reclamavano: "Me lo chiedete in tantissimi. Ci sono tanti motivi per cui una storia viene ripresa o accantonata tra una serie e l’altra, e non sempre gli attori sono a conoscenza di tali motivi.”