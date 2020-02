La Pupa e il secchione 2020, Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco: chi sono i vincitori. Successo e segreti

Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco hanno vinto La pupa e il secchione 2020. La finale si è conclusa nella notte di martedì 18 febbraio.

Maria Assunta Scalzi che aveva annunciato una sorta di inadeguatezza con pupe e secchioni e viceversa, alla fine si è sciolta dimostrando un grande affiatamento con Stefano che, dietro ai muscoli, ha dimostrato di avere di più. “Grazie – ha detto Stefano nel video dedicato alla sua Scalzi – di avermi aiutato a crescere, a conoscere me stesso e a portarmi a una consapevolezza di me stesso che non avrei mai pensato”. Scalzi, commossa ed evidentemente felice, si è limitata a un eloquente “Gli voglio bene, non ho nulla da aggiungere”. Una coppia affiatata, una bella amicizia. E c'è chi giura che potrebbe esserci di più.