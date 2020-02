La Pupa e il secchione 2020, "guardate il c**o di Stella Manente": la televendita sexy è tutta da ridere Video

CALCIO

Champions, i detentori del Liverpool cadono in casa del Cholo: festeggia l'Atletico VIDEO

Il Liverpool, capolista imbattuta in Premier League, cade in Champions League contro l’Atletico Madrid nella gara d’andata degli ottavi di finale. Al Wanda Metropolitano i colchoneros si impongono 1-0. GUARDA IL GOL DI HAALAND IN DORTMUND-PSG Decisivo il gol in mischia di Saul sugli sviluppi di un corner al 4’ del primo tempo. La gara di ritorno, ad Anfield, in Inghilterra è in programma il ...