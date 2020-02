Grande Fratello vip 2020, Asia Valente subito sexy in bikini mostra il suo lato migliore a Zequila FOTO

Terremoto nella Casa. Asia Valente è una delle nuove entrate ed è costantemente ripresa dalla telecamere del Grande Fratello Vip 2020.

Per approfondire leggi anche: Tre nuove concorrenti nella Casa (video)

La neo gieffina mostra subito le sue grazie. Eccola il giorno dopo il suo arrivo, ripresa in piscina in sexy bikini giallo. Asia si esibisce a bordo vasca, scatenata a colpi di raggaeton. Mostra il suo lato migliore ad Antonio Zequila che è in vasca e ne resta incantato. Una ventata di novità e di sensualità nella Casa più spiata degli italiani che da ieri, lunedì 17 febbraio, ha tre concorrenti in più (clicca qui per guardare il video di Asia Valente).