Terni, fare pace con Bugo nel nome di Sergio Endrigo: Morgan dice no alla proposta

Morgan e Bugo, fate pace a Terni. L'invito pubblico è stato rivolto ai due artisti da Terni Città Futura che ha pensato di coinvolgerli nella serata tributo che ogni anno organizza per celebrare la figura di Sergio Endrigo. Considerato che il litigio tra i due artisti al Festival di Sanremo è stato innescato proprio dall'interpretazione di un pezzo di Endrigo, Canzone per te, Terni Città Futura ha pensato di offrirsi per mediare la pace. Morgan, tra l'altro, è stato già ospite dell'edizione 2016 nello splendido scenario del parco archeologico di Carsulae, proprio a Terni. Ma a stretto giro è arrivato via Facebook il secco no di Morgan. "Non penso di avere affinità con Bugo nell'interpretazione di una scrittura come quella di Sergio Endrigo. Il tentativo faticosissimo è stato fatto ma il risultato è stato non adeguato e insufficiente. Quindi mi permetto di sconsigliarvi l'invito duplice". E ancora: "Io sono disponibile per farlo in qualsiasi formula: con band, da solo, con orchestra e con l'entusiasmo di condividere il palco con chiunque dimostri di avere qualcosa da dire e da esibire in merito, ma Bugo non è uno di questi. Vi scrivo questo con tutto il rammarico più realistico che posso e che non venga scambiato per altra cosa dal rispetto che ho verso il cantautore Endrigo e dalla conoscenza del suo stile".

