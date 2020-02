Serena Enardu e Pago, matrimonio in vista dopo il Gf vip 4: "Ci sposiamo". Cosa hanno scoperto

Pago e Serena Enardu: matrimonio in vista. Lei è stata eliminata dal Grande Fratello vip 2020 nella puntata di lunedì 17 febbraio, e ha pronto l'annuncio sul suo futuro con Pago.

Per approfondire leggi anche: Antonella Elia in lacrime lancia accuse

Un passo che lei stessa annuncia importante. “Io e Pago ci sposiamo”, ha affermato Serena Enardu rispondendo ad Alfonso Signorini, conduttore del programma. "Non sono entrata io, ma la mia storia con Pago. Io sono entrata per lui, volevo che non avesse pesi. La mia relazione è stata determinante per l’eliminazione", ha poi aggiunto Serena.

"Per me ho vinto, oggi esco felice perché so che Pago è sereno, il nostro futuro è insieme. Noi stavamo insieme a metà, perché abbiamo scoperto grazie a questi due programmi crudeli di rispondere a certe domande che non ci saremmo fatti", ha poi aggiunto.