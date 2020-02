Don Matteo 12, torna il prete detective: anticipazioni della quinta puntata

Dopo i due rinvii consecutivi per via del Festival di Sanremo (6 febbraio) e della partita di calcio di Coppa Italia Milan-Juventus (13 febbraio), giovedì 20 febbraio alle 21,25 torna Don Matteo 12 con la quinta puntata. Non mancheranno, come al solito, i colpi di scena a cominciare da un'indagine dei carabinieri di Spoleto, impegnati a scoprire il responsabile di un grave incidente stradale in cui è coinvolta una giovane ucraina di nome Nada, investita da un furgoncino nel cuore della notte. E alla guida del mezzo pare che ci sia proprio Don Matteo.

Nel frattempo tutta la città sta preparandosi all'arrivo del Papa, mentre il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) deve fare i conti con le prese in giro legate alla sua voglia di allevare un maialino, che tratta come un cagnolino portandolo addirittura al guinzaglio prima che qualcuno glielo rubi. Proseguono anche i tormenti di cuore del capitano Anna e del pm Nardi dopo il clamoroso rinvio del matrimonio. A proposito di matrimoni, nella quinta puntata della serie girata in Umbria, c'è quello della cugina di Anna dove la capitana dei carabinieri di Spoleto si farà accompagnare dall'enigmatico Sergio.

