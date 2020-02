Grande Fratello vip 4, Antonella Elia in lacrime durante la pubblicità: "Se resto è solo per i soldi"

La confessione arriva durante la pubblicità, nella puntata del Grande Fratello vip 2020 di lunedì 17 febbraio. A sfogarsi è Antonella Elia. Antonella si rivolge a Serena Enardu: “Perché sono venuta al Grande Fratello? Io non ci volevo venire. La verità è che sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado” ha detto tra le lacrime.

Dopo lo stacco pubblicitario, Antonella ha anche attaccato la produzione del programma: “Mi usate per fare ascolti. Permettete a queste persone di trattarmi così per gli ascolti” ha affermato al conduttore Alfonso Signorini. “Non è colpa nostra se sei così, non ti diamo mica un copione da recitare…”, ha replicato secco Signorini.