Video Grande Fratello Vip, sexy massaggio al lato B. Il filmato con Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto

Guarda il video del sexy massaggio nella casa del GFV

Momenti sexy nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5. Durante la trasmissione del 17 febbraio, infatti, il presentatore Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto catturano le attenzioni degli uomini della casa per un intenso massaggio al lato B. Durante il massaggio in diversi entrano nella stanza e restano un po' sorpresi davanti alla scena che si presenta ai loro occhi. Sorpresa che è stata vissuta di nuovo quando Signorini ha mandato in onda il filmato nel corso dello show.

