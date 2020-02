Grande attesa per la puntata di oggi, lunedì 17 febbraio, del Grande Fratello Vip 2020. Soprattutto in vista dell'ingresso di nuove concorrenti nella casa più spiata d'Italia. Tra i tanti nomi che sono circolati in questi giorni, c'è stato anche quello della showgirl di Terni, Sara Tommasi. Che proprio ad inizio gennaio aveva anticipato un possibile ingresso nella casa del Gf Vip a trasmissione già inoltrata. La smentita ufficiale, a poca distanza dall'inizio della puntata di stasera, arriva dal manager, Antonio Orso: "Sara questa sera non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Attualmente è impegnata in altri progetti", ha specificato.