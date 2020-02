Grande attesa per la puntata di oggi, lunedì 17 febbraio 2020, del Grande Fratello Vip. Il conduttore, Alfonso Signorini, ha infatti annunciato l'ingresso di nuovi concorrenti, sicuramente tre, e saranno tutte donne. Subito sono iniziate a rincorrersi le voci sulle nuove, possibili inquilini e sono stati fatti i nomi di Patrizia Rossetti, Arianna David, ma anche della showgirl di Terni, Sara Tommasi (che sabato sera era in una discoteca di Gubbio con Taylor Mega). Era stata lei stessa a confermarlo al programma Il Punto, condotto da Manila Gorio, il 4 gennaio scorso. In quell'occasione aveva detto: "Parteciperò al Grande Fratello Vip ma non entrerò sin da subito. Ci sono ottime possibilità che entrerò dopo qualche settimana dall'inizio, anzi faccio un appello in diretta ad Alfonso Signorini. Aspetto la vostra telefonata". Ora bisogna vedere se quella telefonata è arrivata davvero.



