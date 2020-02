Achille Lauro in doppiopetto. Foto elegante per festeggiare il nuovo contratto. Su Instagram esclama: Dio c'è

Non solo abiti eccentrici, travestimenti, capelli colorati e trucco vistoso come ha proposto sul palco del Festival di Sanremo. Achille Lauro sa vestire anche elegante: abito doppiopetto, cravatta, camicia bianca e scarpe classiche. E' lo stesso cantautore a postare la foto sul suo profilo Instagram.

Lo fa in occasione della suo nuovo rapporto con l'etichetta internazionale Elektra Records per l’Italia, di cui è diventato direttore creativo. L'artista sul social annuncia la notizia postando la foto che scatena fan e follower tra like (circa 180mila in sole due ore) e commenti. Achille Lauro definisce il nuovo contratto "...tra i più importanti della storia della musica italiana degli ultimi anni". E aggiunge: "Dio c'è".