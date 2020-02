Clamorosa rottura tra Benji e Fede. "Il 3 maggio 2020 chiuderemo questa fase della nostra vita". Inizia così un post su Instagram di Benji e Fede, che annunciano a sorpresa la loro separazione dopo il concerto all'Arena di Verona in programma, appunto, il prossimo 3 maggio. Il post è a commento di una foto del loro libro "Naked-tutto quello che non avete visto". "Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche intensa e faticosa. Per ora l'Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene", scrivono Benjamin Mascolo e Federico Rossi.



Guarda anche: Le Good Vibes di Benji e Fede conquistano il pubblico