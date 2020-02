Achille Lauro, ascesa fenomenale dopo Sanremo 2020: nominato direttore creativo di Elektra Records

Achille Lauro, la sua ascesa è fenomenale. Dopo Sanremo 2020 del quale è stato grande protagonista, si schiudono per lui le porte del successo anche nell'industria discografica.

Subito dopo l'exploit sanremese, l'artista è stato nominato Chief Creative Director di Elektra Records/Warner Music Italy, che diventa così la "nuova casa artistica" dei progetti dell'artista.

Achille Lauro e Warner Music insieme svilupperanno, lanceranno e porteranno al successo i progetti futuri dell’artista sotto la label di Elektra Records/Warner Music Italy. Elektra è la etichetta leggendaria che ha portato alla luce e accompagnato nella storia star come AC/DC, Queen e The Doors, oltre ad artisti più recenti tra cui Christina Perri, Kaleo, Panic! At the Disco, Tones and I e twenty one pilots. Achille Lauro sarà il primo artista in Italia ad avere un ruolo creativo in una music company multinazionale.