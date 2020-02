Samanta Togni, le foto della festa di matrimonio sono sfrenate: "ballando" conquista tutti con le nozze

Che festa per Samanta Togniche si è sposata col chirurgo Mario Russo a Narni. Danze sfrenate in pista. Non poteva essere diversamente, sia per l'evento che per il calibro dei colleghi, i ballerini Samuel Peron - è stato testimone della sposa - e Sara Di Vaira, oltre a Luca Tommassini e Matilde Brandi.

Un colpo di fulmine quello fra Samanta e Mario che si sono conosciuti a luglio e hanno subito deciso di sposarsi. Samanta ha scelto un abito sexy e stravagante. Durante il party in Umbria la coppia si è esibita in balli scatenati, prima di salutare tutti e partire per la Lapponia dove li attende una romantica luna di miele sotto l'aurora boreale. Le foto della festa di matrimonio sono state pubblicate da tgcom24.mediaset.it e fanno il giro del web (clicca qui per vederle).