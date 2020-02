Samanta Togni, viaggio di nozze sulla neve con Mario Russo: ecco la prima foto

Samanta Togni e Mario Russo hanno raggiunto la Finlandia per il loro viaggio di nozze. La coppia, che si è sposata al Mulino Eroli di Narni (guarda qui le foto), ha scelto la neve e il freddo della Lapponia per la loro luna di miele, dopo la festa e i balli scatenati di sabato notte (guarda il video in cui Samanta finisce per restare in reggiseno) con 140 ospiti, molti dei quali vip. I due hanno pubblicato sulle storie di Instagram alcune foto del loro soggiorno a Ivalo, piccolo centro di poco più di 3 mila anime nella regione settentrionale del paese scandinavo.