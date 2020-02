Jennifer Lopez: sexy selfie in costume da bagno, a 50 anni J.Lo sfoggia un fisico da urlo. Ecco il suo segreto

Jennifer Lopez, 50 anni e non sentirli. Il sexy selfie dell'attrice americana postato su Instagram fa impazzire i follower. In costume da bagno bianco, mette in mostra un fisico da far invidia a una ventenne. In 12 ore il post ha raccolto 6.7 milioni di like, tra cui quello di Noemi Campbell e Drea De Matteo. "Rilassata e ricaricata", scrive J.Lo. che il 2 febbraio, con Shakira, aveva mostrato grinta da vendere in occasione del Super Bowl 2020, il più grande evento sportivo dell'anno in America per gli appassionati di football. 50 anni e un fisico da urlo. Il segreto? Più volte l'attrice ha confessato di tenersi in forma grazie a un'attività fisica costante e a una dieta equilibrata. Al resto ha pensato madre natura.