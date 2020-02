Elton John piange sul palco: costretto ad abbandonare il concerto: "Sono senza voce". La diagnosi VIDEO

Elton John è stato costretto ad abbandonare il palco in lacrime dopo essere rimasto senza voce in un concerto. È accaduto mentre teneva uno spettacolo in Nuova Zelanda, ad Auckland. Le immagini del suo "ritiro" col suo pubblico ad applaudirlo in piedi, hanno fatto il giro del mondo.

"Ho perso la voce completamente, non riesco a cantare", ha detto Elton John al pubblico. "Devo fermarmi, scusatemi". Dopo essersi interrotto bruscamente si è commosso e, appoggiandosi al piano, ha scosso la testa in lacrime ed è scattata la standing ovation.

Lo stesso cantante ha spiegato su Twitter e Instagram ciò che è successo, attraverso un messaggio in cui ringraziava il pubblico del concerto e continuava scusarsi. Il giorno stesso del concerto i suoi medici gli avevano diagnosticato una polmonite atipica, ma lui aveva voluto suonare ugualmente.