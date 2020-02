Maria Luisa Jacobelli, ecco la conduttrice sexy che insidia il trono di Diletta Leotta

Sul web c'è già chi la considera la più seria candidata a intaccare il "regno" di Diletta Leotta per ciò che riguarda la classifica delle giornaliste sportive conduttrici di programmi tv. E Maria Luisa Jacobelli, 28 anni, figlia del direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, fa di tutto per confermarlo sia per la spigliatezza e la preparazione con cui conduce le trasmissioni su Top Calcio 24, sia per l'innegabile bellezza. In una delle ultime foto postate su Instagram indossa un costume quanto mai sexy e in poco tempo sono arrivate migliaia di visualizzazioni. Ammiratori in visibilio e commenti che non rinunciano a fare confronti con Diletta Leotta.