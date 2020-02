Colpo di scena a Live - Non è la D'Urso: Morgan si appella in diretta a Bugo: "Chiedi scusa a Sergio Endrigo per la canzone che hai rovinato e io chiedo scusa a te e torniamo a cantare insieme". Un appello che ha lasciato di studio Barbara D'Urso, la conduttrice del programma di Canale 5 e tutto il pubblico. Morgan ha poi detto di aver scritto nel pomeriggio di oggi a Bugo, dopo la partecipazione a Domenica In, dicendogli di essere contento del suo successo per le vendite dell'album, ma di non aver ricevuto risposta, mostrando la schermata del cellulare in diretta.