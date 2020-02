Gb, caos per la tempesta Dennis: inondazioni e disagi trasporti

Roma, 17 feb. (askanews) - Piogge torrenziali, inondazioni e venti forti. Il Regno Unito è alle prese con una nuova emergenza meteo, la tempesta "Dennis". Allerta per alluvioni in tutto il Paese, più di 300 gli avvisi diramati, cinque gravi in Inghilterra, nel Galles del Sud si è parlato di "potenziale pericolo per la vita". Squadre di soccorso al lavoro per salvare le persone bloccate fuori ...