Elettra Lamborghini, ospite di Domenica In da Mara Venier, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra il camerino a lei riservato, vicino a quello di Bugo, intervenuto in studio prima di lei (leggi qui). Una volta in diretta, Elettra ha raccontato un aneddoto: "Anche al Festival di Sanremo siamo stati 'vicini', in quanto io dovevo andare in scena dopo l'esibizione sua e di Morgan, ma la fine anticipata della loro canzone mi ha scombussolato. Ho dovuto finire di prepararmi subito, ho avuto una scossa al volo e sono andata sul palco a cantare. Siamo legati...", ha scherzato la Lamborghini, che proprio pochi giorni fa ha presentato uno dei pezzi inediti del suo album Twerking Queen (guarda qui il video). Elettra ha inoltre fatto vedere a Mara Venier il suo piercing nascosto (leggi qui).