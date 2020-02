"Vuoi vedere il mio brillocco nascosto?" Così Elettra Lamborghini, ospite a Domenica In del 16 febbraio 2020, ha mostrato a Mara Venier il suo piercing sul seno. Mara Venier si era incuriosita per l'anello che la 25enne ha sul naso e, dopo essersi avvicinata per vederlo meglio, le ha chiesto se ne avesse altri. La Lamborghini ha risposto di sì, divertita: "Ma in posti nascosti, vuoi vedere?". Così si è scostata leggermente il vestito e lo ha mostrato a Mara, che le ha chiesto se non le facesse male. E lei: "Non tanto" e Mara ha continuato: "Beh poi tu non porti il reggiseno", scatenando l'ilarità di Elettra.



