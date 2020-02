Domenica In, Bugo su Morgan da Mara Venier: "Rovinati 20 anni di amicizia, la nostra canzone è nata così"

E' Bugo il primo ospite della puntata di domenica 16 febbraio di Domenica In di Mara Venier. Il cantante, ospite degli studi di Rai 1, dopo l'esibizione a Una storia da cantare (leggi qui), ha parlato del litigio con Morgan al Festival di Sanremo e di come è nata la loro canzone. "Il testo era mio e ho pensato a Morgan mentre ne scrivevo alcune strofe, in particolare quella su educazione e rispetto, anche se oggi sembra un paradosso. Abbiamo un'amicizia lungo 20 anni che è stata rovinata. Questa settimana sono stato molto frastornato da quello che è successo e dalla bufera mediatica, ma guardo anche il bicchiere mezzo pieno e il mio album primo in classifica (leggi qui)". Anche se c'è chi sostiene che il litigio fosse programma, come Jonathan Kashanian, ma Bugo in diretta a Domenica In ha smentito categoricamente.