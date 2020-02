Samanta Togni e Mario Russo in viaggio di nozze: ecco la meta scelta dagli sposi

Viaggio di nozze per Samanta Togni e Mario Russo: la meta scelta dalla coppia è la Lapponia, regione settentrionale della Finlandia. I due sposi, all'indomani della cerimonia celebrata al Mulino Eroli di Narni (guarda qui le foto) ha scelto di partire per il nord Europa, come testimonia questa foto postata su Instagram dove si vede il biglietto aereo con l'aeroporto di partenza e di arrivo - da Helsinki ad Ivalo - oltre che le mani dei due con le fedi al dito. Samanta Togni, ballerina e insegnante di ballo a Ballando con le stelle, ha indossato un vestito bellissimo per il matrimonio, immortalato anche dal video di uno dei suoi testimoni.