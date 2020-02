Una storia da cantare, il programma di Rai 1 condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, ha ospitato Bugo tra i vari ospiti della prima serata. Il cantante, reduce dal litigio sul palco di Sanremo con Morgan, si è esibito in un grande successo dei Festival del passato, ossia "Il ragazzo della via Gluck" di Adriano Celentano. Bugo ha cantato in coppia con Ruggeri, interpretando il successo di Celentano. Al termine dell'esibizione, Ruggeri ha scherzato con lui, facendo una domanda indiscreta che però, anziché riferirsi al litigio con Morgan, come era lecito aspettarsi, si riferiva al suo ruolo in campo nella nazionale cantanti di calcio.