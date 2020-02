Samanta Togni in abito da sposa super sexy, ecco cosa dice al futuro marito Mario Russo

Samanta Togni in un trasparentissimo e sensuale abito da sposa si rivolge al futuro marito e tra una faccina sorridente e l'altra, gli dice: "Mario Russo uniamoci nel vincolo del manicomio". Nella foto, postata su Instagram lo scorso 24 gennaio, Samanta Togni appare in splendida forma, sexy, distesa e sorridente. Evidentemente si trattava di uno scherzo. Ma se queste sono le premesse, c'è da scommetterci che oggi il look della showgirl ternana regalerà più di una sorpresa. Il matrimonio, che sarà celebrato nella splendida cornice di Mulino Eroli, sabato 15 febbraio alle 17, vedrà la presenza di 140 invitati, tra questi molti personaggi del mondo dello spettacolo. Testimoni della sposa il coreografo Giampiero Gencarelli e il ballerino Samuel Peron che con lei ha diviso tante puntate di Ballando con le stelle. Non si sa, invece, se nella cittadina umbra oggi sarà presente anche Milly Carlucci. Di certo, ci saranno i figli di Mario che hanno 12, 14 e 16 anni e il figlio di lei, diciottenne. Niente viaggio di nozze per la coppia: lo hanno detto gli stessi Samanta e Mario ospiti il giorno di San Valentino alla trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me.