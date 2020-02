Sorpresa per Taylor Mega: a raggiungerla nella discoteca di Gubbio dove era la guest star della sera di San Valentino è stata Sara Tommasi. La showgirl di Terni è arrivata in grandissima forma, sfoggiando un nuovo look, accompagnata dal manager Antonio Orso. Sara Tommasi, tra l'altro, è da poco tornata single, come lei stessa ha confermato su Instagram pochi giorni fa. Le due vip si sono scattate alcune foto insieme, per poi concedersi a selfie con i tanti fan presenti nel locale. Una grandissima sorpresa, per loro, trovare insieme le due bellezze. Nel pomeriggio, Taylor Mega era stata a Perugia, in centro storico, dove aveva postato alcuni video da Piazza IV Novembre, per poi immortalare il panorama di Perugia dall'acropoli.