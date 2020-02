Samanta Togni, ecco la location scelta per il matrimonio. Bomboniere speciali per i 140 invitati

Tutto pronto per il matrimonio di Samanta Togni, la showgirl ternana, con che oggi, sabato 15 febbraio, si sposerà con il chirurgo plastico Mario Russo. Le nozze, alle 17, nella splendida location del Mulino Eroli, a due passi dalle rovine del Ponte d’Augusto di Narni. A celebrarle sarà il sindaco della cittadina umbra, Francesco De Rebotti. E qualche indiscrezione sul matrimonio vip comincia a filtrare. Saranno 140 gli invitati, molti dei quali del mondo dello spettacolo. Il suo testimone di nozze sarà il ballerino e coreografo Giampiero Gencarelli, amico da una vita. Per le bomboniere Samanta ha voluto fare tutto da sola: agli invitati verranno donate delle mini confezioni di marmellata di arance, fatta dalla mamma della sposa. Verranno da Napoli, invece, amici e parenti dello sposo, spesso costretto a trasferte di lavoro a Dubai. Samanta ha già annunciato che lascerà la trasmissione televisiva Ballando con le stelle di Milly Carlucci alla quale aveva preso parte per nove edizioni in qualità di maestra di ballo.