Che tempo che fa torna in prima serata domenica 16 febbraio 2020 su Rai 1. Ecco anticipazioni e ospiti del programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto. In studio ci saranno i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che sveleranno i segreti della nuova monoposto SF1000, alla vigilia del Mondiale 2020 di Formula 1, che scatterà domenica 15 marzo a Melbourne. In studio anche Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, al cinema nel film "Si vive una volta sola". Poi anche Francesco Gabbani, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo con Viceversa; Dori Ghezzi, per parlare del docufilm di Walter Veltroni "Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato" e, infine, il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus.