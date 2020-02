Domenica In torna il 16 febbraio 2020 su Rai 1. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata del programma condotto da Mara Venier. Al centro della trasmissione ci sarà ancora una volta il Festival di Sanremo: sono infatti attese Elodie, Levante, Elettra Lamborghini (dopo l'assenza di domenica scorsa per non incontrare Selvaggia Lucarelli), Bugo (che parlerà ancora del litigio in diretta sul palco dell'Ariston con Morgan) e Alberto Urso. Ci saranno poi i componenti del cast del film "La mia banda suona il pop" con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi. Appuntamento quindi dalle ore 14 per la 23esima puntata del programma domenicale di Rai 1.