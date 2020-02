Grande successo per Panariello, Conti e Pieraccioni: lo show, andato in onda la sera di San Valentino su Rai 1. "Grazieeeeeeeeeeeeeeee 25.6% 5.359.000 spettatori!!!! Ci avete dimostrato ancora una volta un grandissimo amore!!!", ha scritto Carlo Conti sul suo profilo Instagram. Dopo la serie di spettacoli da tutto esaurito fatti in giro per l'Italia, il trio di comici e artisti toscani ha "sbancato" anche la prima serata del 14 febbraio con uno show allegro e divertente, mai noioso, a metà tra il dialetto, l'ironia, la parodia e la proposizione di personaggi tipici dei tre, in modo particolare Panariello e Pieraccioni, più abituati al teatro e al cinema del "presentatore" Conti.