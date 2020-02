Grane Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella vasca idromassaggio: passione sfrenata Video

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in suite. Le effusioni continuano in vasca idromassaggio dove nella notte di San Valentino si sono infilati ancora vestiti e le immagini vengono diffuse sul web la mattina dopo.

E' questa una delle sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 della puntata del 14 febbraio dove non sono davvero mancati i colpi di scena. Clizia e Paolo si scambiano effusioni in vasca e continuano così a stare sotto i riflettori per la passione che è scoppiata fra loro immortalata dalle telecamere della Casa più spiata d'Italia.