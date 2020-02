Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu eliminata, anzi no: rientra nella Casa e Pago si scatena Video

Serena Enardu eliminata dal Grande Fratello vip 2020, anzi no. In una puntata di sorprese, quella di venerdì 14 febbraio, c'è anche quella dell'eliminazione e poi del ritorno nella Casa della bella concorrente.

Serena prende la parola alla fine del televoto: “Vorrei rimanere qui con Pago”, poi è Licia a parlare: “Io vorrei rimanere perché ho fatto una promessa a mia madre”. Ma per questa serata non ci sarà nessuna eliminazione anche se i concorrenti non lo sanno. Alfonso Signorini comunica il nome del concorrente che dovrà “abbandonare” la Casa: Serena (clicca qui per guardare il video).

Serena, amareggiata, esce dalla Porta Rossa. Alfonso: “Le sorprese non sono finite, tu questa sera non sei eliminata!”. La bella cagliaritana incredula: “Grazie!”. Serena fa di nuovo il suo ingresso nella Casa e Pago, nel vederla, si accascia sul divano, poi si alza e la stringe forte a sé. Alfonso: "Serena è ancora una concorrente ma è in Nomination".