San Valentino: bagno sexy in piscina, effusioni e baci per Vicky Varga e Graziano Pellè in piscina

E' stato un San Valentino speciale, quello che la modella ungherese Vicky Varga ha voluto regalare al fidanzato Graziano Pellè. Il calciatore e l'avvenente fidanzata - come mostra un video postato su Instagram da Vicky - si sono fatti gli auguri per la festa degli innamorati con un sexy bagno in piscina con tanto di effusioni, baci e prese acrobatiche. Non poteva mancare anche il remake di una delle scene più famose del film "Dirty dancing-balli proibiti" del 1987 con Johnny (Patrick Swayze) con Baby (Jennifer Grey). Graziano Pellè e Vicky hanno scelto un resort esclusivo per rinnovare la propria promessa d'amore nel giorno dell'amore per antonomasia.