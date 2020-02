Grande Fratello vip 2020, Wanda Nara: la buonanotte hot in studio con una foto mozzafiato VIDEO

Grande Fratello vip 2020, la chiusura della puntata di venerdì 14 febbraio, è hot. Protagonista Wanda Nara, opinionista del reality show in onda su Canale 5, insieme a Pupo assente in questa serata (ma in un video annuncia che lunedì ci sarà).

Lady Icardi ha mostrato una foto (meglio l'ha fatta vedere al pubblico il conduttore Alfonso Signorini) che ha chiuso una puntata ricca di colpi di scena. Wanda appare sdraiata nel letto in posa decisamente sexy. Poi partono, nella Casa, i festeggiamenti di San Valentino e il ballo finale in studio (clicca qui e guarda il video).