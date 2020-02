Grande Fratello vip 2020, Antonio Zequila: lettera dell'ex fidanzata diventata suora. Cosa c'è scritto VIDEO

Grande Fratello vip 2020 con Antonio Zequila protagonista. C'è posta per lui. Alfonso Signorini nella puntata di venerdì 14 febbraio, annuncia una lettera da un monastero della Basilicata. Scrive la badessa, suor Maria Addolorata, ex fidanzata presa in giro. Una sedia e un fazzoletto ricamato dalle suore insieme a un biglietto aspettano Zequila. "Sono contento che ci guardano le suore, vuol dire che ci stiamo comportando bene", dice lui.

Antonio legge il biglietto: "Sono 33 anni che il giorno di San Valentino lo festeggio da sola e piango". Lui dice "Beh, questo mi dispiace molto. Ma dovrebbe essere felice, nel cambio lei ci ha guadagnato".

Alfonso Signorini interviene: "Piange perché tu le hai mentito, ti sei spacciato per un professore universitario, invece...Ma non è detto che la prossima settimana ci sia una sorpresa.